Mehmet Ali Şahin'den Kılıçdaroğlu'na "kırsaldan oy alamadık" cevabı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimden oy alamadıkları yönündeki açıklamasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, biraz araştırsan bunun nedenini çok kolay yakalarsınız" dedi.

Şahin, baba ocağı Karabük'Ün Ovacık ilçesinde AK Parti'nin bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Şahin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte yeniden iktidara geldiğini hatırlattı. Bunun milletin tercihi olduğunu ifade eden Şahin, "Oy verenin de vermeyenin de tercihidir. Türkiye büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir ve inanıyorum ki dünyada en şeffaf şekilde yerine getiren ülkelerin başında Türkiye gelir. Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa Komisyonunun bir takım raporlarına hiç aldırış etmeyin. Demokrasi konusunda Türkiye'yi eleştiriyorlar. Siz önce kendinize bakın ya, yüzde 90'a yakın katılım oldu seçimlerde. Ama bu oran bile yüksek değil. Bakın Yunanistan'da da seçim oldu 2-3 gün önce. Oy oranına baktınız mı? Yüzde 60-63'ü geçmez. Ama Türk halkı demokrasiye sahip çıkıyor. İnandığınız siyasi partilere de destek konusunda sandıklara koşuyor. Bu bizim millet olarak ne kadar demokrasi konusunda millet iradesinin sandığa yansıması ve o doğrultuda hükümetlerin oluşturması bakımından ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. O bakımdan bu milletin bir ferdi olmaktan, bu millete mensup olmaktan dolayı iftihar etmeliyiz, gurur duymalıyız" dedi.

"Seçimler yapıldı, bir irade ortaya kondu. 5 yıl süreyle Cumhurbaşkanımız, milletimize hizmet etmeye devam edecek" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Onun kurduğu kabine milletimize hizmete devam edecek. Çoğunluk 323 milletvekili Cumhur İttifakı'ndadır. Meclisimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edecek. Önümüzdeki 5 yıl önemli bir zaman dilimidir. Ben koalisyon dönemlerinde de parlamentoda milletvekilliği yaptım, bu koalisyon dönemlerinin o dönemlerde olan hükümetlerin ömrü ortalama 6 aydır. Hükümet yıkıldı, yenisi kurulacak mı, ne zaman kurulacak, kim gelecek, kimler arasında kurulacak, memleket zaman kaybedecek. Bakın yine sizlere iradesiyle Anayasa değişikliği yaparak kavuştuğumuz Cumhurbaşkanı Hükümet sistemini en büyük avantajı siyasi istikrar getirmiş olmasıdır. Cumhurbaşkanı seçildi, 2-3 gün sonra yemin etti kabinesini kurdu, hükümet başladı. Koalisyon dönemleri olsaydı arkadaşlar aylarca sürerdir hükümet pazarlıkları. Memleketi hizmet beklerdi. Bu dönemleri artık geride kalmıştır. Şimdi önümüzde 5 yıllık istikrarlı bir dönem var. Bu dönemi en iyi şekilde geçirmeliyiz."

Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimden oy alamadıkları yönünde açıklamasına ilişkin de Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki, ‘Biz bu seçim hazırladık ama kırsal kesimdeki oyları Tayyip Bey alınca seçimi kaybettik' dedi. Yani köylüleri suçladı. Sayın Kılıçdaroğlu, biraz araştırsan bunun nedenini çok kolay yakalarsınız. AK Parti'den önce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vardı Ankara'da. Hangi köyün yolu yapılacak, hangi köyün suyu eksik, Ankara'da Genel Müdürlükte bunlar tartışılır, ödenek konur yıllar sonra sıra gelir mi gelmez mi beklenir dururdu. Ama AK Parti iktidarı, Cumhurbaşkanımız Başbakandı, ben başbakan yardımcısıydım talimatlarıyla KÖYDES projesi kuruldu. Kaymakamın başkanlığında, işte muhtarlar vardı, Köylere Hizmet Götürme Birliği faal haline geldi. Kaynakları ve yetkiyi biz mahalline devrettik. Köylere daha fazla hizmet gelmeye başladı" ifadelerine yer verdi.

Programa, AK Parti MKYK üyesi, Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Milletvekili Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ile partililer ve vatandaşlar katıldı.