‘Melina' isimli tiyatro oyunu Türkiye birincisi oldu

Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Öğlebeli Kumpanyası ekibinin oynadığı ‘Melina' isimli tiyatro oyunu “Gençler Arası Tiyatro Yarışması”nda en iyi tiyatro oyunu seçilerek Türkiye birincisi oldu.

KBÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fırat Taşdemirci'nin senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı “Melina” adlı tiyatro oyunu, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Hayallerini Sahneye Taşı” sloganıyla düzenlediği “Gençler Arası Tiyatro Yarışması”nda en iyi tiyatro oyunu seçilerek Türkiye birincisi oldu. Üst üste iki yıl Karabük ve Karadeniz bölge birincisi, 2018'de de Türkiye üçüncüsü olan ekip hedeflediği Türkiye birinciliğini bu yıl elde etti.

Türkiye'de 81 ilden 228 ekip, 3 bin 154 yarışmacı, 146 üniversite ekibi, 34 lise ekibi ve 48 Gençlik Merkezi'nin başvuru yaptığı yarışmada Öğlebeli Kumpanyası ekibinin oynadığı “Melina” adlı tiyatro oyunu Türkiye birincisi olarak yurt dışı ödülünün sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dördüncü kez düzenlenen “Gençler Arası Tiyatro Yarışması”nın finali Ankara'da yapıldı. Yarışmanın jüri koltuğunda Çocuklar Duymasın dizisinin Emine'si ünlü oyuncu Melek Şahin, tiyatro ve sinema oyuncusu Halim Ercan ile usta oyuncu, dublaj sanatçısı Nuri Gökaşan oturdu. Final gecesinde ayrıca İsmail Hakkı Ürün, Mert Karabulut ve Sinan Albayrak gibi ünlü sinema ve tiyatro oyuncuları da yer aldı.

“Melina” adlı tiyatro oyunun yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Fırat Taşdemirci zorlu aşamalardan geçerek Türkiye birincisi olduklarını belirterek, “Çok mutluyum fakat bu kimsenin şahsi başarısı değil asıl önemli olan ekip olabilmek ve biz bu işi çok iyi yaptık. Hikayemiz burada bitmiyor, ‘Melina' oyunu ile çok daha farklı platformlarda olacağımıza inanıyoruz” dedi.