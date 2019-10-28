Mescier Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Mescier, mesajında, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman milletin tarihe kanlarıyla yazdırdığı destansı zaferin sonucu Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü kutlamanın büyük coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletin geçmişte olduğu gibi bugünde birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlandığını ve kenetlenmesini bildiğini ifade eden Mescier, "Unutulmamalıdır ki her bir vatandaşımız, eşit haklara sahip, ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan bu ülkenin evlatlarıdır. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltmeli, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum" dedi.