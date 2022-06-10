Meslek liselerine alınan yeni makineler üretim kapasitesini artıracak

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, üretim çeşitliğini ve kapasitesini artıracak olan Boru Bükme Makinesi hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ziyaret ettiği Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Akbaş, daha sonra ‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor' isimli proje bünyesinde okula kurulan Boru Bükme Makinesini inceleyerek, idarecilerden bilgi aldı.

Akbaş, meslek lisesine alınan makineler ile üretim kapasitesinin artacağını belirterek, "İlimiz genelindeki tüm meslek liselerimizde büyük bir değişime ve dönüşüme başladık. Buradaki meslek lisemizde boru bükme makinasından, CNC tezgahına kadar çeşitli modern makinalar bulunmaktadır. Alınan boru bükme makinası meslek lisemizin üretim çeşitliğini ve kapasitesini daha da artıracaktır. Bu bağlamda meslek liselerimiz üretim odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir” dedi.

“Mesleki eğitimde döner sermayedeki üretimin artması, hem başarılı öğrencileri mesleki eğitime çekmek hem de tüm mezunların alanlarında istihdam imkanlarını artırmaya yönelik çabaların sürdürülmesi bakımından son derece önemlidir” diyen Akbaş, “Meslek liselerimizde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen yapıyı oluşturuyoruz. Bu bağlamda Meslek Liselerimizi ihtiyaca uygun modern makinalar ile donatıp, artan üretim kapasitesini daha da ileri seviyeye çıkartıp, daha çok çeşitli üretim, kalifiyeli öğrenci ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.