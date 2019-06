“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi ödül töreni yapıldı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda gerçekleştirdiği ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesinin ödül töreni Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ödül törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin geliştirilmesi, yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, hoşgörüye, saygıya, sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler yetiştirilmesi, toplumda kalıcı gönül köprüleri kurulması gibi hususları amaçlayan proje kapsamında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ovacuma Çok Programlı Lisesi, Prof. Dr. Sabri Ülgener Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde küçük bakım ve onarım, tamirat, maddi manevi destek sağladılar.

Eğitim-öğretimin sadece okullarla ve akademik başarı ile sınırlı olmadığını belirten Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdür Hasan Gümüş, “ Bu güzel proje ile çocuklarımızın gönüllere dokunduğunu düşünüyorum. Tüm alanlarda yetenek ve bilginin arttırılması, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın tüm kesimlere örnek teşkil edecek şekilde yaygınlaştırılmasını da kapsamaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz manevi duygularımızın geleceğe aktarılması hususunda çok güzel bir başarı yakalamışlardır. Projede emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yer aldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Sinevizyon gösteriminin ardından projeye katılan öğrencilere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Çocukların öğretmenlerinin önderliğinde çok güzel bir çalışma gerçekleştiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ Öncelikle böylesi güzel bir projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Gençlerin ve çocukların her zaman yanlarında olduklarını her platformda dile getirdiklerini belirten Köse, “ Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın böylesi projelerde yer alması bizleri ziyadesi ile sevindiriyor. İnsanlara yardım ederek nasıl mutlu oldukları her birinin gözlerinden belli. Ben bir kez daha her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, hayatları boyunca başarılarının devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.