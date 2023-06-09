Mesleki Eğitimde İşbirliği protokolü

Ş (KARDEMİR) ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) iş birliği ile Mesleki ve Teknik Eğitimin niteliğini artırmak; gayretli öğrencileri ödüllendirmek, sektör ile okul iş birliğini artırmak amacıyla protokol imzalandı.

Karabük Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde sınavla 90 öğrencinin alınacağı bir bölüm açıldığını, böylece okulun tercih edilme sebebinin artacağını söyledi.

Gürel, "KARDEMİR ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile yapacağımız protokolle bundan sonra başarılı öğrencilerin hem işe alınma süreçlerinde öncelik tanınacak hem de bu öğrenciler üniversite sınavlarında başarı gösterdiklerinde 2 kurum tarafından onlara burs sağlanacak. Mesleki Teknik ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz için büyük bir imkan tüm velilerimize çocuklarımızı bu okullarımızı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulunuyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere KARDEMİR Genel Müdürümüze ve ekibine, Karabük Ticaret Sanayi Odası başkanımız ve ekibine ve bu güzel günümüzde bize eşlik eden milletvekillerimize de teşekkür ediyoruz. İlimizde önemli bir altyapı var. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu konuda öncü okullardan bir tanesi. İşin doğrusu Karabük'te herkesin KARDEMİR'e işe girmek istediğini biliyoruz. KARDEMİR'in ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını bu şekilde sağlanmış olması bizler için de çok değerli. İnşallah çocuklarımızı da teşvik edecektir" dedi.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar da Türkiye'deki çelik sanayinin yükselmesinin KARDEMİR sayesinde olduğunu, demir çelik sektörünün ağır sanayi sektörü olduğunu belirtti.

Utkanlar, "Ağır sanayinin içindeyiz. Şakaya gelmeyen işler, hata affetmeyen işler. Ciddi anlamda yetiştirilmiş elemana ihtiyaç var. Ara eleman artık oldu aranan eleman. Ara eleman eksikliği tüm sanayi dallarında ciddi anlamda eksiklik. Arada ciddi bir boşluk var. Sanayi kendi içinde yetiştirerek orayı kapatmaya çalışıyor. Çocukluk döneminden itibaren bu eğitimi ve bu disiplini alarak yetişen kişilerin gelmesi ülkemiz için son derece büyük önem arz etmekte" diye konuştu.

Törende, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç da yer alırken, konuşmaların ardından protokolimzalandı.