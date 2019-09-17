İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metal Expo 2019 Fuarına Karabük firmaları damgasını vurdu

Türkiye’nin demir çelik sektörünün geleceğine ışık tutan ve piyasa yapıcı özelliğiyle Avrasya bölgesinin en önemli fuarı sayılan Metal Expo 2019 fuarında Karabük firmaları adeta damga vurdu.

Türkiye'nin demir çelik sektörünün geleceğine ışık tutan ve piyasa yapıcı özelliğiyle Avrasya bölgesinin en önemli fuarı sayılan Metal Expo 2019 fuarında Karabük firmaları adeta damga vurdu.


Karabük'ün önemli sanayi kuruluşlarında KARDEMİR, Çağ Çelik, Mescier, Aygünsan, Kayıkçı, Işık Çelik ve Uyar Çelik firmalarının açtıkları stantlarla fuarda Karabük'ün sektördeki önemini ortaya koydu. İstanbul'da gerçekleşen fuarda yer alan stantları beraberindeki heyetle gezen Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, firmaların sahip ve yetkililerine Demir Çelik Sektörünün öncü ve gelişmesinde büyük katkısı olan Karabük'ü temsil etmelerinden ve birlik beraberliği ortaya koymalarından dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.