“Metal Expo'da Kardemir Rüzgarı”

, Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı'na (METAL EXPO) katıldı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, pandemi şartlarına rağmen azim ve gayretle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, “ Geçtiğimiz yıl tüm fuarları ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Çelik piyasasının bu denli hareketli olduğu bir dönemde şirketimiz tüm tanıtım olanaklarından yoksun kalsa da satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Pandemi sebebiyle ertelenen fuarlarımızdan biri de Metal Expo fuarı olmuştu. Uzun bir aradan sonra sahne aldığımız ilk dış organizasyonu tamamladık. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte satış, pazarlama ve ihracat ekiplerimiz yoğun müşteri görüşmeleri gerçekleştirdiler. Fuarın ikinci gününde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank standımızı ziyaret ederek, şirketimiz hakkındaki gelişmeleri takip etti. Özellikle demiryolu tekerleği üretimimiz hakkında sorularını ileten Sayın Varank, sertifikasyon ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.Demir ve çelik sektöründen birçok paydaşımızı ağırladığımız fuarda, yeni satış ve pazarlama bağlantılarının yanı sıra ihracat alanında da bir çok firma ile görüşme imkanı sağladık. Standımızı ziyaret eden başka Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve tüm sektör katılımcılarına teşekkür ederiz” denildi.