Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı

Karabük-Bartın karayolu ile İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampaları ve İsmetpaşa virajlarında kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Karabük-Bartın karayolunda etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası doğa beyaza bürüdü. 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde karayolları ekipleri bastıran kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

Öte yandan İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında da Mart ayının sonunda etkili olan kar yağışı şiddetini giderek arttırırken sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Kentte kar yağışının özelliklerde yüksek kesimlerde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtildi.