Metin Türker ölümünün 22. yılında mezarında anıldı

yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 22. yılında Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarı başında mevlit okunarak dua edildi. Anma törenine, Türker'in yakınlarının yanı sıra, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Çelik- İş Sendikası genel merkez yöneticileri, KARDEMİR AŞ. yetkilileri, Çelik-İş Sendikası Karabük Şube yöneticileri, Kardemir Karabükspor yöneticileri, futbolcular ve fabrika çalışanları katıldılar.

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, toplumsal işlerde cemiyetçilik de insanlar hoş bir seda bırakıyorsa işte Metin ağabeyimizin kabrinde olduğu gibi 22 yıl sonra da anılabiliyorsa doğru işler yapılmış demektir. Doğru insan olunmuştur demektir. Bizde Metin ağabeyimizin bıraktığı çizgiden yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de sendikacılık kavramı konuşulmaya başladığında Metin Türker akla gelir. Bize bıraktığı Çelik-İş sendikasını ondan aldığımız ilhamla öğrettikleriyle tecrübeyle bizde yolumuza devam ediyoruz. Karabük'te kapanan bir fabrikayı, karanlığa gömülen bir şehri tekrar rahmetli Necati Çelik, Mutullah Yolbulan ile birlikte kol kola girerek hem KARDEMİR'i hem de Karabük'ü kurtaran ender insanlardan biri olarak anılmaya devam edecektir. Dolayısı ile Genel Başkanımızla ilk tanıştığımızda da gurur duyduk, ölümünden 22 yıl sonra da gurur duyuyoruz” dedi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu tören Türker'in mezarına karanfil bırakılması sonrası son bulurken, Genel Başkan Değirmen KARDEMİR eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan'ın da mezarını ziyaret ederek dua etti.