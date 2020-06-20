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Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede bahçeler sular altında kaldı

Karabük’te etkili olan sağanak yağış sonrası metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Yenice ilçesinde tarım arazileri sular altında kaldı.

Karabük'te etkili olan sağanak yağış sonrası metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Yenice ilçesinde tarım arazileri sular altında kaldı.


Yenice ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bahçeler sular altında kalırken, yollar dere yatağına döndü. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçeye bağlı Saray köyünde menfezlerin tıkanması nedeniyle su ile dolan karayolu ulaşıma kapandı. İş makinelerinin yardımıyla menfez temizlendi.


Şirinköy köyünde de sağanak yağmura köylüler hazırlıksız yakalandı. Derelerde su seviyesinin yükseldiği köyde yollar su altında kaldı. Köylüler, yağmur suyunun evlerinin önüne gelmemesi için ellerine aldıkları küreklerle mücadele verdi. İlçe merkezinde ise mahallerden geçen derenin yükselmesi ile ekili araziler sular altında kaldı.

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