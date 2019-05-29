İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlıklarda bayram ziyaretleri hazırlıkları

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklardaki hazırlıklarını sürdürüyor.


Karabük Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan bütün mezarlıklarda, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ağaç budama, ot biçme, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda yakınlarının mezarlarına bayram ziyaretlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.


Mezarlıklarda başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla, vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmiş olacaklarını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarımızda Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından temizlik ve bakım çalışmaları başlamıştır. Ekiplerimiz mezarlıklarda çevre düzenlemelerinin yanı sıra, kırılan ve deforme olan alanlarda gerekli çalışmaları da yapıyor. Mezarlıklarda başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla, vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmiş olacaklar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.