MHP Eskipazar İlçe Başkanı Tutar oldu

MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alınan Eskipazar İlçe Başkanı Ali Osman Kumlar'ın yerine Şaban Tutar atandı.

MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskipazar İlçe Yönetiminin 17 Eylül'de fes edildiğini hatırlattı. İlçe başkanı ve yönetim kurulu atamasının MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli'nin takdirleriyle yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu görevlendirildiğini ifade eden Kar, "Görev süresi dolan önceki ilçe başkanı ve yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni atanan ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerim" dedi.

MHP Eskipazar İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan Şaban Tutar, Hasan Ünver, İsmail Türkkan, Hasan Alaylı, Bilal Yılmaz, Dursun Altındağ, Cahit Dağcıoğlu, Muhammet Gökkaya, Sinan Çağrı Şen, Zafer Ekemen, Ercan Vasıf Sedef, Zekeriya Yazıcı, Aydın Yılmaz, Mesut Aksu, Mevlüt Yılmaz, Murat Buğday, Şaban Aktaş, Muharrem Yılmaz, Nevzat Calman, Aykut Güngör, Ali Ulusoy, Ersin Kara."