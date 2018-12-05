MHP Kadın Kolları İl Başkanlığı'ndan “Kadın Hakları Günü” açıklaması

yıl dönümünde Kadın Hakları Günü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa MHP Karabük Kadın Kolları İl Başkanı Reşide Yıldırım, kadın kollarında görev alan ilçe başkanları ve üyeler katıldı.

Kadın Hakları Günü ile açıklama yapan MHP Karabük Kadın Kolları İl Başkanı Reşide Yıldırım, 5 Aralık 1934 tarihinde “kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlandığını belirterek, “Osmanlı Devleti döneminde, toplum hayatındaki rollerini kaybeden Türk kadını, Tanzimat'la birlikte gelişen özgürleşme ve eğitim talepleriyle değişmeye başlamış, Tanzimat dönemi yazarlarının da, bu taleplerin artması ve ses getirmesinde önemli payı olmuştur. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru önemli bir çıkış olarak "hanımlara mahsus gazete" üzerinde durmak gerekir. 5 Aralık 1934 tarihinde de Türk kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Anayasada bu madde yer alırken Atatürk, kadınların haklarını salahiyet ve liyakatle kullanmaları gerektiğini de vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Bu hakkı Türk kadınlarına sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, “Birlikte çıktığımız bu kutlu yolda başta Genel Koordinatörümüz Ankara Millet Vekilimiz ve Yol Başcımız Sayın Nevin Taşlıçay olmak üzere davamıza hizmet eden ve vatan millet bayrak için elini taşın altına koymaktan tereddüt etmeyen kadınlarımızın günlerini tebrik eder saygılar sunarım. Allah'ın izni ile kadınlar güçlensin, Türkiye büyüsün. Güçlü kadın huzurlu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz.”

Yıldırım, sözlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin: “Kuruluşumuzda kadının emeği, kurtuluşumuzda kadının desteği, var oluşumuzda kadının fedakarlığı vardır.” söylemi ile sonlandırdı.

Yapılan açıklamanın ardından Yıldırım, MHP Genel Merkezi tarafından yetkilendirilen İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu yetki belgelerini ilçe kadın kolları başkanlarına takdim etti.