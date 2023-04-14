MHP Milletvekili adayları Yortan'da esnaf gezdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabük Milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Yenice'ye bağlı Yortan beldesinde esnafları gezdi.

MHP Karabük Milletvekili adayları Ahmet Dönmez ve Dilek Ünver 14 Mayıs'ta yapılacak 28'nci dönem milletvekili seçimleri öncesinde Yortan beldesini ziyaret etti. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, MHP Yenice İlçe Başkanı Eyüp Elieyioğlu, MHP Yortan Belde Başkanı Alaattin Islak ve parti yöneticileri tarafından halkın da yoğun ilgisiyle karşılanan Ahmet Dönmez ve Dilek Ünver , Yortan esnafını gezdi. MHP Karabük milletvekili adaylarının Yortan ziyaretine Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, il yöneticileri, il ve ilçe teşkilatlarının kadın kolları eşlik etti. Dönmez ve Ünver esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunarak esnaflarla sohbet edip sorunları dinlediler.

Adaylar, kendilerini tanıtarak , 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde esnaflardan destek istedi.