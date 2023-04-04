MHP'de Adnan Çebi sesleri

Karabük'te, son günler tanınmış iş adamlarından Adnan Çebi'nin MHP'den birinci sıra milletvekili adayı olacağı söylentileri kenti karıştırdı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 40 gün kalırken, partilerin milletvekili adaylarının kim olacağı ise merakla bekleniyor. MHP'de aday adaylık süreci devam ederken, şehrin tanınmış iş adamlarından Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Adnan Çebi'nin ismi birinci sıradan milletvekili adaylığı için konuşuluyor. Adnan Çebi'nin Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve MHP İl Başkanı Adem Kar ile görüşmeler yaptığı kaydedilirken, Çebi'nin aday olacağı söylentileri siyasi arenayı hareketlendirdi.

Açıklanacak milletvekili adaylığında listesinde sürpriz yaşanmasının kimseyi şaşırtmayacağı belirtilirken, Çebi'nin adaylığı konusunda AK Parti ve MHP'de huzursuzluğa neden olduğu kaydedildi.