MHP'li belediye başkanlardan birlik mesajı

Mahalli İdareler Seçimlerinde başarılı olarak seçimi kazanan MHP'li Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık, 3. kez Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Rafet Vergili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adeta güç gösteri yapan MHP'li belediye başkanları, yeni dönemde ortak çalışmalar kentlerine büyük hizmet edeceklerini ifade ettiler.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve Yortan Belediye Başkanı Ali Şık'a Belediye Başkanlığı görevlerinde başarılar dileyerek, imkanları ölçüsünde hem Yenice'ye hem de Yortan'a her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Ziyaret, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye tablo hediye takdiminin ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.