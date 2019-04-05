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MHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Yerel seçimlerde Karabük Belediye Meclisi Üyeliğine ve İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen MHP’li adaylar mazbatalarını aldı.

Yerel seçimlerde Karabük Belediye Meclisi Üyeliğine ve İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen MHP'li adaylar mazbatalarını aldı.


Mahalli idareler seçimin ardından belediye meclis üyeliklerine seçilen MHP'li adaylar Ahmet Arslan, Fatih Çapraz, Celal Yürür, Seher Berker, Harun Cebeci, Dursun Armağan, Mustafa Sarıoğlu, Kazım Özcan, İdris Kul, Taşkın Yılmaz ve Muhammed Ali Gündüz Merkez İlçe Seçim kurulundan mazbatalarını alarak göreve başladılar.


Merkez İlçe Seçim kurulundan mazbatalarını alan Belediye Meclis Üyeleri adliye çıkışında toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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