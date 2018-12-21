Millet Kıraathanesi Ocak ayında hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planları arasında yer alan Millet Kıraathanesi Projesi doğrultusunda, Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan Emek Sosyal Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer öğrencilerin rahatça ders çalışabileceğini belirterek, “Ocak ayından itibaren burası Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Oluşturulacak olan Kafeteryada ücretsiz olarak çaylarını içebilecekler, keklerini yiyebilecekler. Yine internet de ücretsiz olacak” dedi.

İçerisinde kütüphanenin de yer alacağını ifade eden Ürkmezer, “Ekiplerimiz çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Burası bütün vatandaşlarımıza açık olacak. İnşallah Ocak ayında hep birlikte hizmete açacağız. Burası faaliyete geçtikten sonra başka mahallelerimizde de başka millet kıraathaneleri de açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.