Milletvekili Cevdet Akay: “ Karabük'te oyumuzu yüzde 44 arttırdık”

14 Mayıs seçimlerinde CHP'den Karabük Milletvekili seçilen Cevdet Akay, partisinin İl Başkanlığında toplantı yaparak, önceki seçimlere oranla oylarını yüzde 44 arttırdıklarını söyledi.

Milletvekili Akay, çok başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini söyleyerek, “ Milletvekili adaylarımız ile hep beraber teşkilatlarımız ve ittifak ortaklarımızla Karabük'te girmedik köşe bırakmamaya çalışarak ilçeler ve köyleri adım adım gezdik. Karabüklü hemşerilerimizden büyük ilgi ve alaka gördük. Sorunları tespit ettik ve detayları öğrendik. Halkımızın kararı ile bu sonuç artık tecelli etti. Milletvekilleri olarak meclise girmeyi arzuladık ama olmadı. CHP ve ittifak ortaklarımızla birlikte çok başarılı bir çalışma yaptık. Eski oyumuza göre yüzde 44 gibi bir oy artışı yaşadık. Bu hepimizin birlikte başardığı bir sonuç. Safranbolu Belediye Başkanımızın da katkıları çoktu. İşimiz daha bitmedi ve yeni başlıyor. Türkiye tarihinde ilk kez ikinci tur seçimlerine gidiliyor. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler için çalışmalarımıza da hızlıca çalışacağız. Daha inançlı ve kararlı bir şekilde eskiden daha iyi çalışacağız. Umutsuzluğa yer yok. Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışarak sandığa gitmeyenleri tespit ederek oy kullanmaları noktasında çalışma yapacağız” dedi.