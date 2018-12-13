Milletvekili Güneş, bütçe görüşmelerin konuştu

Güneş, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında genel kurula hitap etti.

Milletvekili Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, halkı, doğru dinî bilgi ile aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek amacıyla Cumhuriyetin Osmanlı geleneği üzerine kurduğu önemli bir kamu kurumu ve devlet organı olduğunu söyledi.

Güneş, başkanlığın yürüttüğü hizmetlerde, İslâm'ın iki temel kaynağı, “ Kur'an-ı Kerim”i ve Peygamberimizin “Sahih Sünnet”ini esas aldığını belirterek, “ Bunun yanında bireysel ve toplumsal hayata ilişkin değerleri, Müslümanların 14 asırlık tecrübesini, modern çağın beşeri, ekonomik ve teknolojik değişimlerini hesaba katarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, bir hizmet anlayışıyla hareket etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı her türlü günlük tartışmaların dışında, sahih dini bilgi ve onun doğru yorumunu merkeze alarak İslam Dini'nin anlaşılması, insanlığın ihtiyaç duyduğu birlikte yaşama, karşılıklı sevgi ve saygı, sosyal yardımlaşma ve hoşgörü kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için gayret göstermektedir. Buna ilaveten insanları, dini istismar eden odakların eline düşmekten koruyan, onların özgür iradeleri ve akıllarını ipotek altına almaya karşı duran bir anlayışı temsil etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı artık, dünyanın birçok ülkesinde hizmet sunan uluslararası bir kurum hâline gelmiştir. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar 100'ü aşkın ülkede, öncelikle din hizmeti olmak üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetleriyle mazlum coğrafyalarda bir umut ve sevgi eli olmuştur. Günümüzde tüm insanlığı ilgilendiren şiddet, terör, ırkçılık, sömürgeciliğe karşı çıkmak ve bunların sebep olduğu zorunlu göç, açlık ve yoksulluk gibi sorunları çözmeye yönelik bilinç oluşturabilmek için gayret göstermektedir. Bütün bu dinamikler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yeni talep ve beklentilerin oluşmasına zemin hazırlamakta ve Başkanlığın temsil ettiği misyon ve değerlerin bir umut olarak görülmesine vesile olmaktadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığın yurt içi ve yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlara yönelik sunmuş olduğu irşat ve eğitim hizmetleri, sadece dinî açıdan değil; millî, tarihî, sosyal ve kültürel değerlerin muhafaza edilip gelecek nesillere aktarılması açısından da önem arz ettiğini kaydeden Güneş, şunları ifade etti:

“Bu kapsamda 9 kez düzenlenen Avrasya İslam Şurası, 2 kez düzenlenen Afrika Müslüman Dini Liderler zirvesi ve Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi gibi önemli şuralarla bu kapsamdaki hizmetlerin sonuçları, yurt dışında çok belirgin bir şekilde görülüp takdir edilmekte ve ülkemizin uluslararası camiada saygınlığının artmasına katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan devletin hassasiyetleri, toplumun duyarlılıkları ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla; çevre sorunlarına duyarlı, aile, kadın, gençlik, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza daha etkin bir hizmet sunmak amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hizmetlerini yürütmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Anayasa, kanun ve diğer mevzuatla kendisine verilen görev ve yetkiler doğrultusunda cami içi ve cami dışı din hizmetleri, sosyal-kültürel içerikli din hizmetleri, vaaz ve irşat, dini danışmanlık ve rehberlik, Kur'an eğitimi, din eğitimi, yayın, hac ve umre hizmetleri ve yurt dışı din hizmetleri gibi hayatın tamamını ve tüm insanlığı içine alan geniş bir alanda düzenli ve sistemli bir biçimde 140 bini aşan personeliyle hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmet vermektedir.Son olarak manevi şuurla üstlendiği bu önemli görevleri, toplumumuzun huzuru, birlikteliği ve bir arada yaşama gayesi için yürüten Diyanet İşleri Başkanlığımızın her kademesindeki mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.”