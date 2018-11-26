Milletvekili Güneş, çalışmaları yerinde inceledi

Karabük Merkeze bağlı Cemaller Bürnük Gurup yolu çalışmasının devam ettiği sırada çalışmayı ziyarete gelen Güneş, 3.5 km'lik gurup yoluna yapılan sıcak asfalt çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme esnasında açıklama yapan Güneş, “Artık köy yollarımız sıcak asfalta kavuştu. Vatandaşlarımız köylülerimiz memnuniyetlerini ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde artık köylerimizde su ve yol problemi kalmayacak” dedi.

Cemaller Bürnük arası yol çalışmasının hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Güneş sözlerini şöyle sürdürdü, “ Biliyorsunuz köylerimizin en büyük problemi yol ve su sorunu tabi bunun yanında bir de telefonların çekmemesi ile ilgili talepler var. Bunların çözümü için ilgili yerlerle sürekli irtibat halindeyiz. Bakanlıkların birleşmesiyle beraber bazı yetki değişiklikleri oldu. Bürokrasi, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine uyum için kendi mecrasında dönüşümünü tamamlayınca diğer işlemlerde sürat kazanacak.”

Güneş, ayrıca, yeni hükümet sistemine geçmeden önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan stabilize yol çalışmalarının artık yapılmayacağı tüm ilgili kurumlara iletildiğini ve bu kapsamda Karabük İl Özel İdaresi'nin köy yollarında stabilize yol çalışmasını bırakarak yerine sıcak asfalt yapmaya başlamasıyla beraber köy yollarında meydana gelen bozukluklar asgari düzeye indiğini de kaydetti.

Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'e ziyareti sırasında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve partililer de eşlik etti.