Milletvekili Güneş, Eskipazar'ın 6 köyünde vatandaşlarla görüştü

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, ‘Yüz Yüze 100 gün' programı çerçevesinde yaptığı ziyaretleri Eskipazar ilçesindeki 6 köyde devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ‘Yüz Yüze 100 Gün' programları çerçevesinde Milletvekili Niyazi Güneş ziyaretlerini Eskipazar ilçesinde sürdürdü.

İl Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Özen, İlçe Başkanı Ali Ünal, İl Genel Meclis üyesi Sunay Yaka ve teşkilat üyeleri ile birlikte Bayındır, Hamamlı, Doğlacık, Çandırlar, Davulcular ve Topçalı köylerini gezen Güneş vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

AK Parti teşkilatı olarak ulaşılmadık vatandaş bırakmayacaklarını belirten Güneş, ziyaretlerini aralıksız sürdüreceklerini ve Karabük ve Türkiye için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Güneş, “Millete hizmet yolunda ‘Durmak Yok Yola Devam' şiarıyla Eskipazar'dayız. Hemşerilerimizi dinledik, bol bol sohbet ettik, taleplerini not ettik. Ziyaret ettiğimiz ilçe ve köylerimizde sıcak karşılamaları, misafirperverlikleri, ev sahipliği için değerli köy halkımıza ve kıymetli AK teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.