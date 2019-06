Milletvekili Güneş, Karabük'ün il oluşunun 24. yılını kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 6 Haziran 1995 Karabük'ün il oluşunun 24. yıldönümünü kutladı.

Milletvekili Güneş, 3 Nisan 1937 yılında Demirçelik Fabrikaları'nın temeli atıldığında Safranbolu'ya bağlı, 13 haneli bir köyden ibaret olan Karabük'ün, Demirçelik Fabrikaları'nın gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine katkısının yükselmesiyle birlikte il olma yolunda hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirterek, 6 Haziran 1995 tarihinde 13 Haneli bir köyden 250 bin nüfusa ulaşan Karabük'ün Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerini bünyesine alarak ülkenin 78. ili olduğunu ifade etti.

“Demirçelik Fabrikaları Türk sanayisinin öncüsü ve okulu olmuştur”

Karabük'ün ülkede şehirleşme ve sanayileşmenin birlikte kurulduğu nadir şehirlerden birisi olduğunu söyleyen Güneş, “İlk Türk Demiri 10 Eylül 1939'da Demirçelik Fabrikalarında Fatma isimli yüksek fırında üretilmiştir. Demirçelik Fabrikaları uzun yıllar boyunca ülkemizdeki endüstriyel atılımlara öncülük etmiş, Türk sanayisinin öncüsü ve okulu olmuştur. Öyle ki, adını tarih kitaplarına “Fabrikalar Kuran Fabrika” olarak yazdırmış, ülkemizin sanayisine, yurdun dört bir yanına unutulmaz eserler kazandırmıştır. Karabük ilimiz, her bölgeden insanımızın bir arada yaşama tecrübesinin en güzel şekilde sergilendiği bir şehirdir. Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı kültürdeki insanlar, Karabük'e has, ortak bir yaşam kültürü meydana getirerek bir arada yaşama insicamı oluşturmuşlardır. Ülkemizin her bölgesinde Karabük'ün ve Karabüklü ağır sanayi işçisinin alın teri ve emeği vardır. Kısacası Türkiye'nin harcında Karabük'ün demiri ve çeliği bulunmaktadır” diye konuştu.

Güneş, “Karabük dendiğinde her ne kadar akla ilk gelen demir çelik olsa da, bugün, Karabük, tarihi ve kültürel değerleri, eğitim alanındaki başarıları ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle ülkemizin önemli köşelerinden birisidir. Dünya Miras Kenti Safranbolu geleneği temsil etmektedir. Her yıl ağırladığı milyonun üzerindeki misafiriyle önemli bir turizm merkezi durumundadır. 2007 yılında kurulan Karabük Üniversitemiz şehrimize ayrı bir nitelik kazandırmış, üretim şehrinin yanına 50 bini aşan öğrencisiyle ülkemizin tercih edilir üniversiteleri arasında yer almıştır. Yine doğal güzellikleriyle ve ormanlarıyla ülkemizin doğa turizminin ve orman endüstri ürünlerinin can damarı olan Yenice ilçemiz her geçen gün katma değerini yükseltmekte ve gelişimini sürdürmektedir. Karabük, Keltepe Kayak Merkezi, kültür yolu projesi ve doğa güzellikleriyle ülkemizin turizm hamlesine bundan sonra daha fazla katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Filyos Limanı, ülkemizin üç büyük limanından birisi haline gelecektir”

Karabük, Bartın ve Zonguldak için çok önemli bir yere sahip olan Filyos Limanı hakkında da konuşan Güneş şunları söyledi: “Bu proje her ne kadar Zonguldak, Bartın ve Karabük'ü doğrudan ilgilendiriyor olsa da Filyos Limanı, Anadolu'nun kuzeyden dış dünyaya açılan önemli bir çıkış kapısıdır.

2020 yılında tamamlandığında 25 milyon ton kapasiteye sahip olacak Filyos Limanı, ülkemizin üç büyük limanından birisi haline gelecektir. 2016 yılı sonunda temelleri atılan Filyos Limanı'nın tamamlanması, sadece Karabük'ü değil tüm bölgeyi denize ulaştıracaktır. Bu sayede bölge sanayicimizin ihracat potansiyeli daha da artacaktır. Bu sebeple Karabük halkı olarak, Filyos Liman Projesi'nden beklentimiz büyüktür. Karabük'ün yıllara sari ticari ve sanayi kültürüyle Filyos Liman Projesi'ne verebileceği katkı, oluşacak kurullarda yer alma beklentisi en büyük arzumuzdur.”

“Karabük'ün kuruluşunda 1937 yılında ilk harcın konmasındaki kurucu iradeyi, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum” diyen Güneş, “90'lı ve 2000'li yılların başında içine düştüğü finansal sıkıntılar nedeniyle 2. kez kapanmanın eşiğine gelen KARDEMİR özellikle 2002 yılından sonra AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi ve siyasi istikrarın görünmesi bu zorlu sürecin atlatılması için fırsat olmuş yeniden atılıma geçmiş ve üretim kapasitelerini artırarak teknolojisini yenilemiştir. O dönemde Başbakanımız olan Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekillerimize Karabük halkı adına ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bir kürek harçla hayat bulan bu müessese bugün ülkemiz için gurur kaynağıdır. Ayrıca 1995 yılında Karabük'ün il olmasında katkı sunan o günkü siyasi iradeye, bugüne kadar Karabük'te görev yapan tüm mülki ve idari kademede görev yapan, idarecilerimize ve yöneticilerimize ve her şeyden önemlisi tüm zor dönemlerde hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Karabük halkına buradan şükranlarımı arz ediyorum” dedi.