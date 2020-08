Milletvekili Güneş Kurban Bayramı'nı kutladı

Güneş, mesajında, bu bayram da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi insanların sevdikleriyle, dostlarıyla, akrabalarıyla maalesef mesafeli bir bayram yaşayacaklarını belirtti.

Salgın nedeniyle herkese görev düştüğünü ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Gönüller arzu ederdi ki sevdiklerimizle alışageldiğimiz biçimde bayram sevincimizi paylaşalım, yaşayalım. Ancak Rabbimiz son bir yıldır tüm dünyayı salgın bir hastalık ile imtihan etmektedir. İstisnasız dünyanın her bir köşesinde bu amansız salgın bizleri tehdit etmekte ve etkisi altında bırakmaktadır. Bayramlar elbette bir arada olunca güzel ve anlamlı. Ancak bu salgın sürecinde hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Her bir bayramda üzerimizde olan manevi sorumluluklar bu süreçte fiziksel sorumluluğu da bizlere yüklemiştir. Her bir fert olarak Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine muhakkak uymalıyız. Özlediğimiz günler, bayramlar ancak bu tavsiyelere uymakla mümkün olacaktır. Büyüklerimizin elini öpemediğimiz bu bayramda onların gözlerine muhabbetle bakalım, sarılamadığımız küçüklerimize tebessümle mukabele edelim. Tabi ki Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi komşularımızı, dostlarımızı da gözetleyeceğimiz bir bayram olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbimizin rızası için kestiğimiz kurbanların kabul ve kurtuluşa vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun."