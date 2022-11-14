Milletvekili Güneş Macaristan'da

AK Parti Dışişleri Komisyon Üyesi Niyazi Güneş, Macaristan'da gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde Birinci Dünya Savaşı'nda açılan Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni gezerek dua etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu bir takım resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Macaristan'a gitti.

Komisyon üyelerinden Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Birinci Dünya Savaşı'nda açılan Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni gezerek dua etti. Güneş daha sonra UID Macaristan Yönetim Kurulu üyeleriyle Macaristan'ın siyasal ve sosyoekonomik faaliyetleri hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.