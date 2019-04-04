Milletvekili Güneş ve Ünal seçimleri değerlendirdi

31 Mart yerel seçimlerinde Karabük'te sadece Eflani ve Ovacık ilçe belediyeleri AK Parti'de kalırken, Merkez, Yenice, Eskipazar ve Yortanpazarı beldesini MHP, Safranbolu belediyesini ise CHP'li aday kazanmıştı.

Seçim sonuçlarını İHA'ya değerlendiren AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 31 Mart yerel seçimlerinde insanların birbirine saygılı davrandıklarını belirterek, “Medeni bir yarış oldu Karabük'te. İnsanlar birbirlerine saygılı davrandılar. Medeni yarışın sonunda sandığa ne girmişse o çıktı. Biz buna saygılıyız. Halkımızın kararı boyun eğdiğimiz bir karardır. Halkımızın kararını her zaman baş üstünde tutuyoruz. Bundan sonraki görevimiz işimize sarılmak ve önümüze bakmaktır. Önümüzdeki dönemi iyi değerlendirmektir. Hem yerel seçimlerde görev alan arkadaşlarımız, hem meclislerde, hem de belediye başkanlıklarında il genel meclisinde görev alan arkadaşlarımız görevlerine hemen vakit geçirmeden başlamaları gerekiyor. Bizde mecliste üzerimize düşen görevi yapacağız. Kentimiz için ve ilçelerimiz için elimizden geleni yapacağız. Şimdi önümüze bakma dönemi ve çalışma dönemidir diyorum. Projelerini açıklayıp vaat eden halkımıza karşı, Karabüklülere karşı sorumluluğunu üstlenen arkadaşlarımız da bu vazifelerini yerine getirmek durumundadırlar” dedi.

Ünal : “Demokrasinin gereğidir sandıktan çıkan sonuca uymak ve kabul etmek”

Yönetici tercihinin vatandaşın tercihi olduğunu ifade eden AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise “Demokrasinin gereğidir sandıktan çıkan sonuca uymak ve kabul etmek. Halkımızın burada ortaya koymuş olduğu iradeye biz milletvekilleri olarak saygılıyız. Saygılı da olmamız gerekir. Ama burada hedef kazanmak değil, hedef şehirlere kazandırmaktır. Karabük merkezde hem de ilçelerimizde tüm adayların yapmış oldukları projeler AK Partili, MHP'li olabilir, CHP'li olabilir fark etmez. Elbette bizim de takip edeceğimiz projelerdir. Bu projeleri ortaya koyarak, bu projeleri yapacaklarını taahhüt ederek çıktılar. Üçüncü dönem olan arkadaşlarımız var. Burada geçmiş dönemlerde de taahhüt ettikleri ve yapamadıkları projeler varsa onları da ortaya koyacağız. Vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek anlamında. Yani şehre kazandırmak. Yapılabilecek hizmetler yapılmamışsa bizde o hizmeti alamadığımız için o hizmetlerin yerine getirilmesinde takipçi olacağımızı ifade ediyorum. Kazanan başkanlarımıza saygılıyız ve tebrik ediyoruz. Kolay bir yük almadılar. Dışarıdan kolay gibi gözükebilir bir şehri yönetmek, işleri yönetmek, hizmet yapmak ve projeleri gerçekleştirmek kolay değil. Onlarda meşakkatli bir görevin içerisinde olduklarının farkına varacaklardır” diye konuştu.

Ünal, konuşmasında ayrıca, seçim sürecinde adayların bazı projelerini kendi hüner ve mahareti ile çıktıklarını da kaydederek, “ Belediye başkanlarımız bu projelerini ortaya koyarlarken tabi kendi hünerlerini de ortaya koyarak bunları yapabilecekleri taahhüdü ile ortaya çıktılar. Hayati önem arz eden, şehrin olmazsa olmazı ile alakalı projelerde şehrimizin kazanması açısından gerekli yardımımızı yaparız ama diğer taraftan herkes kendi projesi kendi hüneri ve mahareti ile çıktığı için bizde onları görmek istiyoruz. Yaptıkları her projeye güzelse elbette teşekkür etmesini biliriz. Günü gelince de teşekkür ederiz. Onları da izleyip gözlemleyeceğiz” ifadesinde bulundu.