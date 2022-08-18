Milletvekili Güneş, yorulan çiftçinin elinden aldığı tırpanla ot biçti

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, ‘Yüz Yüze 100 Gün' programları çerçevesinde sürdürdüğü köy ziyaretinde eline aldığı tırpanla ot biçti.

AK Parti Karabük teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ‘Yüz Yüze 100 Gün' programları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Milletvekili Niyazi Güneş beraberindeki Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın ile İmanlar, Hatipoğlu, Doğanlar, Koltuk, Kışla, Belen, Erkeç (Şamlı Mahallesi), Yaka, Taşoğlu ve Çatak köylerini ziyaret etti. Köydeki vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Güneş, tarlada ot biçen çiftçilerle de görüştü. Beraberindekilerle kolları sıvayan Güneş, eline aldığı tırpanla bir süre ot biçti.

AK Parti'nin kurulduğu günden beri vatandaşın derdiyle dertlendiğini ifade eden Güneş, talep ve sorunların en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.