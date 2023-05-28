Milletvekili Şahin, taşından zarar gören yerleri inceledi

Cem Şahin, selden zarar gören Eflani ilçesinde incelemelerde bulundu.

Eflani ilçesinde sağanak dolayısıyla dereler taştı, yollar su altında kaldı.

İlçeye bağlı Bostancı köyü, Avdal ve Karagöz mahalleleri ile Halkevli ve Mülayim köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı.

Derelerin taşması yüzünden çevredeki tarım arazileri, yollar ve köprüler suyla doldu.

Haberi alır almaz Eflani ilçesine geçenAK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, yetkililerle görüştü.

Burada bir açıklama yapan Şahin, "İlçemizin bazı köylerinde aşırı yağış nedeniyle taşkınlar yaşandı. İl Özel İdaremiz ve DSİ hemen köylere gelerek müdahale etti. Şu anda olumsuz bir durum görünmüyor. Yaraları hemen saracağız. Devletimiz büyük. Allah beterinden, afetlerden korusun." dedi.

Şahin'e EflaniKaymakamıGizem Tokur, Belediye Başkanıİbrahim Ertuğrul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Genel Meclis ÜyeleriMesut Aydın ve Ahmet Koç'da eşlik etti.