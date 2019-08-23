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Milletvekili Ünal 'dan sayvanda orman köylüsüne ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Milletvekilli Ünal Yenice ilçesinde ormanlardan ekmeğini kazanan orman köylüsünü ziyaret etti.


Bakraz İşletme Şefliğine ait kabaşık ve kızıl elma bölgesinde sayvanı ziyaret eden AK Parti Karabük Milletvekilline S.S Hisar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Durmuş Köseoğlu eşlik etti. Sayvanda orman köylüsü ile sohbet eden Milletvekili Ünal sorunları da dinledi.


Karabük Milletvekili Ünal, “Yenice ilçemizde rızkını ağaç kesim işi yaparak kazanan ve zor şartlarda çalışan vatandaşlarımızı, Orman'da kurdukları sayvan'da ziyaret ederek, kolay gelsin dileklerimizi ilettik.Allah yardımcıları olsun. İstek ve ihtiyaçlarını dinlediğimiz vatandaşlarımıza sıcak ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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