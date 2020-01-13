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Milletvekili Ünal kamyoncularla bir araya geldi

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, nakliyeci ve kamyoncu esnafı ile bir araya gelerek dertlerini dinledi.


Milletvekili Ünal, şoförlerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Ünal, "Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Cemal Topçu ve kamyoncu kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Kamyon şoförü kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları kendilerinden dinleyip, çözümü noktasında istişareler gerçekleştirdik. Her daim yanlarında olduğumuz kardeşlerimizin sorunlarının çözümü ile ilgili süreci hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

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