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Milletvekili Ünal: "KARDEMİR Karabük'e hayat vermeye devam etmektedir"

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, TBMM’de yaptığı konuşmada, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) Karabük’e hayat vermeye gerektiğini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, TBMM'de yaptığı konuşmada, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Karabük'e hayat vermeye gerektiğini söyledi.


Ünal, Meclis'te gündem dışı yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in Atatürk'ün emriyle 3 Nisan 1937'de kurulduğunu hatırlattı.


Ünal, şunları kaydetti:


"Karabük Demir ve Çelik Fabrikası sektöründe katma değer üretirken, iş ve aş kapısı olarak Karabük'e hayat vermeye devam etmektedir. KARDEMİR 300 bin tona düşen üretimden 2002 sonrası AK Parti politikaları ve KARDEMİR yöneticileri sayesinde bugün 2.8 milyon ton üretim yapan, ray ve tren tekeri de dahil olmak üzere ürün çeşitliğini artırmış bir fabrikadır. Bugün KARDEMİR yönetiminin 11 üyesinin 4 tanesi SPK tarafından atanan önceki dönem AK Parti milletvekilliği yapmış bağımsız üyelerdir. Bağımsız üyelerimiz özellikle KARDEMİR'in menfaatlerini ve çıkarlarını korumak için gayret ederken yönetim içi denge unsuru olarak da önemli görev üstlenmektedirler. Özellikle üstün gayretlerinden dolayı bağımsız üye ve yönetim kurulu olan Ömer Faruk Öz'e bağımsız üyelerimize KARDEMİR için mücadele veren tüm yönetim kurulu üyelerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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