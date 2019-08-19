İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Ünal'dan 105 yaşındaki Salim Karaçam'a ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ovacık İlçesi Sülük Köyü Göcek Mahallesi’nde oturan 105 yaşındaki Salim Karaçam’ı ziyaret etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ovacık İlçesi Sülük Köyü Göcek Mahallesi'nde oturan 105 yaşındaki Salim Karaçam'ı ziyaret etti.


Sali Karaçam'ın elini öpen ve onunla bol bol sohbet eden Milletvekili Ünal, "Ovacık'ta 105 yaşındaki Salim amcamızın hanesine misafir olup, elini öperek hayır dualarını istedik. “Tayyip Erdoğan yiğittir, milleti için çalışır dualarımız, desteklerimiz ona ve yanındakileredir. Allah başımızdan eksik etmesin.” diyen Salim amcamızdan da Allah razı olsun. Rabbim büyüklerimize annelerimize babalarımıza sağlıklı hayırlı yaşlar nasip etsin İnşallah. Büyüklerimiz, başımızın tacı, onların en iyi şekilde yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak görevimizdir" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 105 yaşındaki Salim Karaçam, "AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'ın ziyareti beni sevindirdi. Allah da onları sevindirsin" ifadelerini kullandı. 105 yaşındaki Salim Karaçam, Milletvekili Ünal'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a selam söylemesini ve onun için dua ettiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.