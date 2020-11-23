Milletvekili Ünal'dan Öğretmenler Günü mesajı

Ünal, mesajında, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan mesleğin öğretmenlik olduğunu, emek, sabır, fedakârlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi bir görev olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti: “Bireylerin dimağlarına ışık tutan, eğitim ordusunun yurdun dört bir yanına dağılmış neferleri olan öğretmenlerimiz, eğitim adına attıkları her adım ile milletlerin geleceğine yön verme ve biçimlendirme yükümlülüğü altındadır. Temel hedefi nitelikli, ahlaklı ve dürüst insan yetiştirmek olan eğitim süreci aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır. Bu inşa sürecinin kilit taşı ise öğretmenlerdir. Yaşamlarını yeni filizler yeşertme gayesiyle biçimlendiren, ömürlerini bu uğurda tüketen öğretmenlerimiz bu anlamda yeni nesillerin büyüyüp gelişmesine temel hazırlayan öncü kimselerdir. İyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum, mutlu bir gelecek ve müreffeh yarınlar demektir. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz vatanımızın dört bir yanında, en ücra yerleşim yerinde her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarken, onlara yaşamları boyunca başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.”