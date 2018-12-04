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Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u ziyaret etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ziyarette bulundu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ziyarette bulundu.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden yoğun yasama faaliyetleri esnasında bakanlık ziyaretlerini sürdüren Güneş ve Ünal son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ziyarette bulundu. Milli Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, milletvekilleri Bakan Ziya Selçuk'a Karabük'teki Milli Eğitim konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırımları, ihtiyaçları ve eksikliklerinin de görüşüldüğü ziyarette vekiller önem arz eden konuları Bakan Selçuk'a iletti.


Görüşmede milletvekilleri, Bakan Ziya Selçuk'a kendilerini Karabük'te ağırlamaktan duyacakları memnuniyetleri ifade ettiler.

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