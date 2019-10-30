Milletvekillerinden Düzçam Göleti'nde inceleme

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 2015 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz yıl çalışmalar esnasında zemininde kayma gerçekleşen Düzçam Göleti'ni yerinde inceledi.

Güneş ve Ünal, Karabük DSİ 234. Şube Müdürü Yasin Devrim'den, Düzçam Gölet çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şube Müdürü Devrim, çalışma esnasında zeminde yaşanan kayma ve bundan sonraki aşamalar hakkında vekillere bilgi verdi.

Güneş ve Ünal, yaptıkları değerlendirmede baraj niteliğinde olan göleti tamamlamak için hem bölge müdürlüğü ile hem de bakanlık düzeyinde gerekli girişimleri yapacaklarını ve göleti Karabük'e bir an evvel kazandırmak istediklerini ifade ettiler.

Temelden 52 metre yüksekliğinde yapılması düşünülen Düzçam Göleti tamamlandığında 4 bin 430 dekar net sulama alanına sahip olacak, sulamanın tamamlanması ile yıllık 3,3 milyon lira tarımsal gelir sağlaması beklenen proje, Karabük'ün önemli tarımsal projelerinden biri olması bakımından da dikkat çekiyor.