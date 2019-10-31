Milli boksör Güneri Yenice'de öğrencilerle buluştu

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan Karabük'lü milli boksör Elif Güneri, Yenice'de öğrencilerle buluştu.

Milli boksör Elif Güneri, Özal Mahallesi ilkokulu ve Turgut Özal Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Elif Güneri, öğrenciler tarafından okul girişinde Türk Bayrakları ile karşılandı. Öğrencilerle söyleşi yapan Güneri, spor yaşamını ve milli takım kampında yaşadıklarını, çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Elif Güneri ilkokul üçüncü sınıfta sporla tanıştığını belirterek, “22 yıldır sporun içindeyim. 16 yıldır boks yapıyorum. Birçok başarı elde ettim boksta .Daha önce voleybol oynadım, basketbol oynadım, hentbol oynadım, tekvando yaptım ve en sonunda da 16 yıldır boks yapıyorum. “dedi.

Güneri, öğrencilere Türkiye ve Avrupa'da aldığı derecelerinden bahsederek son olarak Rusya'da dünya ikincisi olduğunu belirterek öğrencilere spor yapmalarını, spor yaparken de disiplinli bir şekilde çalışmaları konusunda önerilerde bulundu. Yoğun ilgi gösteren öğrenciler, milli boksör Elif Güneri'ye çeşitli sorular yöneltti.

Özal Mahallesi İlkokulu ve Turgut Özal Ortaokulu Müdürü Sonay Tunç Turgut ise, “Ülkemizin gururu Elif Güneri, öğrencilerimize sporun başarıyı getirdiğini en güzel örneklerle anlattı. Sporun dersleri üzerindeki başarısını artırdığını, azmine kararlılığın önemini vurguladı. Herşeyin üzerinde milli marşımızı okutmanın gururunu hiç birşeye değişmeyeceğini söyledi. Öğrencilerimizle ve bizle sıcak samimi sohbetinden dolayı ve bizleri kırmayarak geldiği için Milli boksörümüz Elif Güneri'ye teşekkür ederiz. ”dedi.

Söyleşi sonrası Elif Güneri, Özal Mahallesi ilkokulu ve Turgut Özal Ortaokulu'nda görevli öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.