Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten "Uyum Programı" öğrencilerine ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Uyum Programı" kapsamında eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlkokulu'nu ziyaret ederek birici sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Gümüş, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler,in "Uyum Programı" doğrultusunda sınıfları doldurduğunu söyledi.

Aile ortamından çıkarak ilk defa okula başlayacak olan öğrencilerin bu sürede okula alışacaklarını ifade eden Gümüş, "2019-2020 eğitim öğretim yılına eğitimcilerimiz 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanarak, eğitim ortamlarını daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha teknolojik hale getirmek için gayret gösterdiler. Uyum haftasında; eğitim kademesine yeni başlayan öğrencilerimiz için sınıflarını, öğretmenlerini ve okulu tanımaya yönelik ön hazırlıkların yapıldığını, okula uyum konusunda planlanan çalışmalar arasında, yeni dönemde uygulanacak tasarım beceri atölyeleri, sosyal etkinlikler modülü, dijital içerikler, yeni programlar, kılavuzlar, ders kitapları gibi uygulamalara yer verilecek. Geleceğin teminatı olan, milletimizin en değerli varlığı olan çocuklarımızın; vatanına ve milletine hayırlı birer birey olarak yetişmelerinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gümüş, yeni eğitim öğretim yılının Safranbolu'ya ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.