Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'ndan okul ziyareti

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Mehmet Vergili Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Vargeloğlu ile öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2019-2020 eğitim öğretim yılı eylül dönemi mesleki çalışma programı açılış konuşmasını dinledi. Daha sonra öğretmenlerle toplantı yapan Vargeloğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni etti. Yeni ders yılında Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmaların ders yılı başından itibaren sıkı bir şekilde planlanması gerektiğini vurgulayan Vargeloğlu, "Mevcutla yetinmek rehavete yol açar. Eğitimde başarılı bir iliz. Ancak akademik başarımızı daha ileri taşıyıp, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da adından söz ettiren bir il haline de gelmeliyiz. Artık başka hikayeler yazma vaktidir. Mehmet Vergili Fen Lisesi olarak AB, BAKKA ve TUBİTAK projelerinde yeni eğitim öğretim yılında daha çok yer alalım. Her öğretmenimiz değerli, kıymetli olduğu gibi her derste kıymetli. Önemli önemsiz ayrımı yapmadan her öğretmenimiz konusuna en iyi şekilde hazırlansın. Yeniyi arayan araştıran yeni metotlar geliştiren olalım. Ayrıca pansiyonda kalan öğrencilerimizle özel olarak ilgilenelim" dedi.