Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'ndan veda ziyareti

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ürkmezer, Karabük'te görev yaptığı süre içerisindeki çalışmalarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'na teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, günün anısına hediye takdim etti.