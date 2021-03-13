Milli Eğitim müdüründen velilere işyerlerinde ziyaret

Gümüş, öğrenci velilerine gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde, yüz yüze ve uzaktan gerçekleştirilen eğitim öğretim süreci ile ilgili öğrenci velilerinin düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinledi. Öğrenci velilerine özellikle uzaktan eğitim sürecinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Gümüş, velilere işlerinde başarı ve bereket diledi. Gümüş, ziyaretler sırasında velilere kitap hediye ederek öğrencilerde okuma kültürünün yerleştirilmesi için desteklerini istedi.

Gümüş, “Safranbolu eğitim ailesi büyük bir aile. Safranbolu'muzun her alanda gösterdiği başarıda bu büyük ailenin her ferdinin katkısı var. Bu ailenin en önemli paydaşlarından birisi değerli velilerimiz. Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitim sürecinde onların önemli desteklerini ve katkılarını görüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçlerde, birbirimizin hatırını sormanın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için istişarelerde bulunmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle olduğu gibi velilerimizle de bazen online olarak bazen de bugün olduğu gibi işyerlerinde ziyaret ederek bir araya geliyoruz. Onların görüşleri ve destekleri bizim için önemli. Öğrencilerimizi hep beraber geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Safranbolu eğitim ailesine verdikleri destek ve katkılardan dolayı bütün velilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.