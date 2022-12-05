Minibüs kazasında yaralanan 2'si ağır 14 kişinin tedavisi sürüyor

Karabük'te sabah saatlerinde yolcu minibüsü ve halk otobüsünün karıştığı kazada 2'si ağır 14 yaralının tedavileri devam ediyor.

Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir halinde olan Hakan Ö. (37) idaresindeki 78 M 0146 plakalı Karabük-5000 Evler hattında çalışan yolcu minibüsü Yeşilmahalle çevreyolu istikametinde önünde seyreden Şafak D. (30) idaresindeki 78 DA 958 plakalı Soğuksu 100. Yıl hattında çalışan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrası minibüste yolcu olarak bulunan A. S., T. K., A. A., O.C., Ö.Ö., C.A. , A.E., H.Y. ve B.Ş. ile halk otobüsünde yolcu olarak bulunan S.S., A.Ç., Ç.Y., N.E. ve L.D. yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen yaralılar Özel Medikar Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan ve durumu ağır olan C.A ile kadın yolcu H.Y ile diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.