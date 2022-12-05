Minibüs otobüse çarptı: 14 yaralı

Karabük'te yolcu minibüsünün önünde seyreden yolcu otobüsüne çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Karabük Yeşil Mahalle çevreyolu mevkiinde meydana geldi. Hakan Özdemir idaresindeki 78 M 0146 plakalı şehir içi yolcu minibüsü önünde seyreden 78 BD 958 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Özel Medikar Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.