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Minibüsü çaldı, 218 promil alkolle yakalandı

Karabük’te park halindeki minibüsü çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Karabük'te park halindeki minibüsü çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kartaltepe Mahallesi Otobüs Durakları karşısında meydana geldi. N.Y isimli şahıs anahtarı üzerinde olan 78 BC 533 plakalı minibüsünün park halinde iken çalındığını polise bildirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 saat sonra araç Namık Kemal Mah. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ile birlikte yakalandı.


Şüpheli şahsa yapılan kontrollerde 218 promil alkollü olduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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