Minik öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekti

Karabük'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde atık malzemelerden ortaya çıkarılan eserler sergilenirken, minik öğrenciler geri dönüşüm defilesi ile çevre kirliliğine dikkat çekti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası Karabük'te çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Bando eşliğiyle Şirinevler Mahallesi Ticaret Merkezinden başlayan kortej yürüyüşü Kent Ormanında sona erdi. Burada ortaokul öğrencilerinin çevre temalı atölye çalışmaları sergilendi.

Vali Fuat Gürel beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program Şirinevler Anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm defilesi ile devam etti. Atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle çevre kirliliğinin önemine dikkat çeken öğrencilerin defilesi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlik doğa ve çevre için duygu ve düşüncelerin yer aldığı zarflı balonların uçurulması ile son buldu.