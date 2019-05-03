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Minik öğrenciler Kur'an okumayı öğrendi

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Anaokulu’nda okuyan minik öğrenciler, iki dönem aldıkları dersler sonucunda Kur’an-ı Kerim’e geçmenin heyecanını yaşadılar.

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Anaokulu'nda okuyan minik öğrenciler, iki dönem aldıkları dersler sonucunda Kur'an-ı Kerim'e geçmenin heyecanını yaşadılar.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çelik Anaokulu'nda, değerler eğitimi dersi kapsamında aldıkları eğitim sonucunda 36 öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler için anaokulunda kutlama töreni düzenlendi.


Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Genel Sekreter Lütfü Köm ve öğrencilerin ailelerinin katıldığı kutlama töreninde öğrenciler, çeşitli gösteriler de sundu. Tören sonunda öğrencilere hediyeler verilirken günün anısına pasta kesildi.


Kutlama töreni KBÜ Çocuk Gelişimi ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Mücahit Yuvacı'nın teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.

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