Minikler kütüphanelerdeki özel salonlarda kitaplarla tanışıyor

Karabük'teki kütüphanelerde minikler kendilerine özel olarak hazırlanmış salonlarda kitaplarla tanışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması için ülkenin çeşitli illerindeki kütüphanelerde minikler için çocuk bölümleri açıldı. Karabük'te de 3-6 yaş grubundaki çocuklar özel olarak hazırlanmış salonlarda kitaplarla tanışıyor.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı, çocuk gelişimi eğitimi alan öğretmenlerin miniklerle birebir ilgilendiği kütüphanelerde, öğretmenler toplu kitap okuma etkinlikleri de düzenliyor.

6 yaşındaki Yusuf Derecik kütüphanede bulunmayı sevdiğini belirterek, her gün kitap okuduğunu söyledi.