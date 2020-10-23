Miniklerden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına öğrenciler mektuplarla teşekkür etti.

Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencileri “Kalpten Kalbe Bir Yol” projesi kapsamında ellerine kağıt ve kalem alıp, sağlık çalışanları için mektup yazdı. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya dikkat çeken minikler korona virüs aşısı bulunana kadar kurallara harfi harfine uyacaklarını belirterek, fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına moral olan mektupları İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, “Çocuklarımıza, velilerimize ve öğretmenlerimize gönülden teşekkürler. İyi ki varsınız. Koca yürekli, minik kalpler sizleri çok seviyoruz” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Şirinsu Çulha, mektubunda, sağlık çalışanlarının çocuklarına sarılamadığını ve evlerine gidemediklerini belirterek, “Sevgili sağlık çalışanlarımız, bizler için çok çalışıyorsunuz, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Bunun için sizlere minnettarız. Çocuklarınıza sarılamıyorsunuz, evinize gidemiyorsunuz, hastanede sabahlıyorsunuz. Hem sizi hem kendimizi düşünerek hem sosyal mesafeye hem de temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Siz bizi iyileştiriyorsunuz, ben de sizin için dua ediyorum” dedi.

“Uyarılarınıza dikkat ediyorum keşke herkes uysa”

2. sınıf öğrencisi Berra Konuk ise, “Bu zor günlerde üstün çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bizler evlerimizde otururken sizler evlerinizde ailenizden ayrı kalarak kendi sağlığınızı tehlikeye atarak hasta insanlara yardımcı oluyorsunuz. Ben sizin uyarılarınıza çok dikkat ediyorum keşke herkes bu kurallara uysa. Allah hepinizi korusun” ifadelerine yer verdi.

3. sınıf öğrencisi Sare Nur Kazan, kalplerle süslediği mektubunda hep sağlık çalışanlarını düşündüklerini dile getirerek, “Kalbimizde siz varsınız. Korona virüs olduğu için işiniz daha çok zorlaştı. Hastalık bulaştı ama sizler bizi bu hastalıktan kurtarmak için çalıştınız, sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.