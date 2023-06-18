Misafir kaldığı evde ölü bulundu

Karabük'te kız kardeşinin evinde misafirliğe gelen özel güvenlik görevlisi 3 gün sonra ölü bulundu.

Karabük 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 52 Nolu sokakta bir apartmanın giriş katında yaşayan kız kardeşine ziyarete gelen Ayhan Demirkan'dan (43) 3 gündür haber alınamayan yakınları durumu 112 acil servise bildirildi. Olay yerine yönlendirilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve girdi. Evin salon kısmında Demirkan'ın yerde cansız bedenini ile karşılaşan ekipler durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrası Ayhan Demirkan'ın 3 gün önce öldüğü tespit edilirken kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karabük Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.