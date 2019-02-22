Mısır'daki idamlar Karabük'te protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 9 kişinin idam edilmesini protesto etti.

Hürriyet Caddesinde bulunan Eski Belediye Binası önünde toplanan kalabalık adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi Başkanı Aziz Gündoğdu 2015 Yılında Mısır'ın Başkenti Kahire'de bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan Müslüman Kardeşler üyesi 9 kişinin idam edilmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığı içerisinde olduklarını söyledi.

“Dehşete düşüren vak'a İslam ülkeleri yöneticilerinin ses çıkarmamasıdır”

Mısır'daki yapılan idamların Mısır Mahkemeleri tarafından adil bir biçimde verilmiş

kararlar olmadığını ifade eden Gündoğdu, “Bu kararlar tamamen siyasi amaçla verilmiştir içimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vak'a ise İslam ülkeleri yöneticilerinin ses çıkarmamasıdır. Mısır'da seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nîn devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişi idam cezasına çarptırılmıştır. İdama çarptırılanların çoğu Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşler üyesi ve Müslüman Kardeşlerle bağlantısı olan Mısırlılardır. Üst Mahkeme bu cezaların bir kısmını iptal etse de, yıl içerisinde Mısır'da 15 kişi idam edilmiştir. Yapılan son infaz gösterdi ki Darbeci Sisi'nin ölüm cezasını kullanması tam bir insan hakları krizi halini almıştır. Verilen karar ve yapılan idam karşısında Batı bir kez daha insanlık suçu işlenmesine göz yummuştur. Bu süreçte Batı "İnsan Hakları" ve "Adalet" kavramlarını kendi işlerine geldiği gibi anlamaya ve kullanmaya devam etmektedir. AB idama karşı olmalarına rağmen idam kararlarından sonra Mısır yönetimine karşı sessiz kalmıştır” diye konuştu.

“Mısır'ın idamlarla prestiji aşağı düşmektedir”

“Darbeci Sisi kendisine muhalif kimseyi istememektedir” diyen Gündoğdu şunları söyledi: “Kendisine muhalif olan herkes için Mısır'ı açık cezaevini haline getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Biz buradan darbeci Mısır Yönetimi'ne ve Sisi'ye ülke halkları ile normalleşme çağrısında bulunuyoruz. İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklar, hem İslam coğrafyasında hem de tüm dünyada barış ve huzur birlikte hareket edebilecekleri bir zeminin oluşmasından geçtiğini görmelidirler. Kuklalara karşı hamasete dayalı söylemler geliştirip kuklacılara teslim olunarak gidilen yolda duvara toslamak kaçınılmazdır. Biz bu coğrafyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz bu coğrafyada Müslüman yada gayrimüslim kimsenin saçının teline zarar gelmesin istiyoruz. Bu coğrafyada insanların hak ve hukukları gözetilmesini, kimseye ikinci sınıf muamelesi yapılmasın istiyoruz. Mısırın hem İslam dünyasında hem de dünyada idamlarla prestiji hızla aşağı düşmektedir”

Gündoğdu Mısır'da idamların durdurulması gerektiğini kaydederek, “İnsan haklarına ve adil yargılamaya riayet edilmelidir. Kendi toplumu ile kucaklaşmalıdır. Mısır da zulümler biran önce dinmeli başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır. İslam coğrafyasıyla aralarındaki sıkıntıları gidermek yönünde adımlar atılmalıdır. Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler, İslam ülkeleri liderlerinin, İslam işbirliği Teşkilatının ve D8'in bu konuda toplanıp kararlar alarak fiili adımlara dönüşmesini talep ediyoruz” dedi.